بما في ذلك إيران.. الصالحي يوجه دعوة للقيادة الفلسطينية بشأن العلاقات الإقليمية

رام الله - دنيا الوطنقال بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن أهمية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران، وما قد يتمخض عنها؛ تفوق تلك التي قام بها الرئيس الأميركي، جو بايدن للمنطقة، والتي هدفت بالأساس لدمج إسرائيل في المنطقة وحصوله على "وكالة" الطاقة الخليجية في مواجهة روسيا.وأضاف الصالحي في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن روسيا باتت في الواقع مقومات تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط أكثر مما تملكه الولايات المتحدة؛ وذلك بفضل علاقاتها المتنوعة في المنطقة؛ وكذلك بفضل قيادتها مع الصين لعملية تغيير النظام الدولي القائم على قطبية الهيمنة الأمريكية.وأكد الصالحي، أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون حاضرة في كل علاقات المنطقة الإقليمية والدولية؛ وأن القيادة الفلسطينية ملزمة بالانفتاح على هذا الاطار للعلاقات الإقليمية بما في ذلك ايران؛ خاصة وأن الولايات المتحدة هي العائق الأساسي أمام تحرر الشعب الفلسطيني؛ مشيراً ان سياساتها في المنطقة هي لتكريس الاحتلال والتطبيع وتهميش القضية الفلسطينية.