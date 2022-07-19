شؤون فلسطينية

رئيس سلطة الطاقة يوضح لـ"دنيا الوطن" تفاصيل ارتفاع تعرفة الكهرباء

رئيس سلطة الطاقة يوضح لـ"دنيا الوطن" تفاصيل ارتفاع تعرفة الكهرباء
ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس ظافر ملحم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفعت تعرفة الكهرباء على الحكومة الفلسطينية لتصل إلى 9.6%.

وقال ملحم في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن " هذه الزيادة تأتي في ظل الغلاء الذي يعيشه العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات".

وأضاف " أن الحكومة قد تلجأ إلى رفع تعرفة الكهرباء على المواطنين بداية شهر آب/ أغسطس المقبل، وذلك في حال عدم القدرة على تغطية هذا الارتفاع من الموازنة الحكومية".


 وأوضح ملحم أن مجموع الزيادة على تعرفة الكهرباء منذ شباط/ فبراير الماضي حتى شهر آب حوالي 15.9%، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على الحكومة والمواطنين في حال لم يتم إيفاء العجز من الموازنة.

وأشار رئيس سلطة الطاقة أن قطاع غزة خارج هذا الارتفاع حتى هذه اللحظة وذلك لأن الحكومة الفلسطينية متكفلة بدفع مستحقات القطاع من الموازنة العامة للحكومة.

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