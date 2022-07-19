قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من بلدة اليامون غرب جنين.وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون وداهمت منزل الحاج أحمد أمين نواهضة وفتشت منزله بعد تكسير الأبواب واعتقلته، كما اقتحمت منزل المواطن بديع ياسر زين الدين وفتشته واعتقلت ابنه مجاهد، كما واعتقلت الحاج عزمي صلاح أبو حسن هو ونجله أحمد.كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خاصة في محيط حي الألمانية بالمدينة، وسلمت الشاب لؤي الملاح بلاغا لمراجعة مخابرات الإحتلال في معسكر سالم.وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال، محمد يوسف نعيم ونجله عمر بعد مداهمة منزله في البلدة والعبث بمحتوياته.