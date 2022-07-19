قمة روسية تركية إيرانية اليوم لبحث الملف الأوكراني وشمال سوريا

رام الله - دنيا الوطنفي أول رحلة خارجية له منذ بداية الحرب في أوكرانيا فبراير الماضي، يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، العاصمة الإيرانية طهران للقاء المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.وتتزامن زيارة بوتين لإيران مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيجتمع الجانبان في طهران لمناقشة اتفاق يهدف إلى استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.وبحسب موقع قناة (العربية) فإن بوتين يعتبر محاولة الغرب شل الاقتصاد الروسي بأكثر العقوبات صرامة في التاريخ الحديث إعلان حرب اقتصادية، ويقول إن روسيا بدأت تنصرف عن الغرب وتتحول إلى الصين والهند وإيران.كما تتركز المحادثات على تهديد تركيا بشن عمليات عسكرية جديدة في سوريا من أجل تمديد "مناطق آمنة" بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود.وقال مسؤول تركي كبير طلب عدم كشف هويته "المحادثات مع بوتين ستركز على الحبوب وسوريا وأوكرانيا. المحادثات ستحاول معالجة الأمور المتعلقة بصادرات الحبوب".ومن المتوقع أن توقع كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا في وقت لاحق هذا الأسبوع بهدف استئناف شحن الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود.