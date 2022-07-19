هيئة البث الإسرائيلية: منح 2300 عامل فقط من غزة تصريح دخول لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الثلاثاء أن سلطات الاحتلال قررت منح (2300) عامل فقط من قطاع غزة تصريح دخول إلى للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.وقالت (مكان): إن "هذا العدد مرتبط بقرار وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس بعدم "زيادة هذا العدد" على خلفية إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف قبل أيام.وكان الجيش الإسرائيلي قرر مساء السبت، تجميد حصة (1500)، تصريح عمل لسكان قطاع غزة بعد إطلاق صاروخين تجاه مناطق الغلاف، والتي أعلن عنها قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة.ومنتصف ليل الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق صاروخين من غزة تجاه مناطق مفتوحة في الغلاف. وسارع الجيش لقصف عدد من مواقع المقاومة في القطاع.