الرئيس عباس يستقبل مفتي رومانيا الشيخ مراد يوسف

مساء أمس الإثنين

مفتي رومانيا الشيخ مراد يوسف وذلك





وبين الرئيس للمفتي يوسف جانب من الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم ودور العبادة.



وكان الرئيس عباس وصل إلى العاصمة الرومانية بوخارست في وقت سابق الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، ورئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا، حيث سيبحث التطورات السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس،بمقر إقامته في العاصمة الرومانية بوخارست.وأطلع الرئيس عباس، مفتي رومانيا على تفاصيل ومجمل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا ومقدساته المسيحية والإسلامية وتحديداً في القدس المحتلة.