شاب عشريني يمنع وقوع مجزرة في مركز تجاري بولاية إنديانا الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنأشاد جيم أيسون، قائد شرطة غرينوود بولاية إنديانا الأمريكية بتدخل شاب مسلح عمره 22 عاما ليمنع هجوما مسلحا على المتسوقين في مركز تجاري بالولاية.وقال جيم أيسون: "البطل الحقيقي هو المواطن الذي كان يحمل سلاحا بشكل قانوني في قاعة تناول الطعام وتمكن من توقيف هجوم مطلق النار بمجرد أن بدأ تقريبا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "هذا الأمر هزنا بشكل عميق.. هذا أمر لم نشهده في غرينوود من قبل".وقتل 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران، يوم الأحد، عندما فتح شخص النار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأمريكية.وقال مارك مايرز رئيس بلدية غرينوود بولاية إنديانا في بيان: "شهدنا إطلاق نار كثيف في غرينوود بارك مول"، وتقع المدينة على بعد حوالي 16 كيلومترا جنوب وسط مدينة إنديانابوليس، عاصمة الولاية.وأشار مايرز إلى أن مطلق النار قتل برصاص شخص مسلّح، ونشرت شرطة غرينوود رسالة على صفحتها في "فيسبوك" تطلب من الأشخاص الذين شهدوا إطلاق النار الاتصال للإدلاء بمعلومات.وقال قائد شرطة غرينوود جيم أيسون: "إن مطلق النار الذي لم يتمّ التعرف إليه، دخل جناح المطاعم في المركز التجاري وكان يحمل مسدسا وأمشطة ذخيرة".وأوضح أيسون أن من بين الجرحى فتاة تبلغ 12 عاما، مضيفا أنه تم تأكيد وقوع أربع وفيات بينهم مطلق النار الأساسي.