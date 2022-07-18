شؤون فلسطينية

العواودة: شعبنا يتشبث بخيار المقاومة للتصدي لاعتداءات الاحتلال

العواودة: شعبنا يتشبث بخيار المقاومة للتصدي لاعتداءات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الناشطة انتصار العواودة على أن المقاومة هي خيار شعبنا النموذجي والأنجع في مواجهة انتهاكات الاحتلال واقتحاماته واعتداءاته المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وقالت العواودة المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، إنه لا خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة، وتصاعد أعمال المقاومة في الضفة هذه الأيام يؤكد أن الشعب متشبث بالخيار الصحيح.

وأضافت أن الاحتلال يمارس عدوانه بلا توقف، والفلسطيني يعيش نكبات جديدة يوميا من مداهمات ليلية واعتقالات، واذلال على المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة

وشددت على أنه "في ظل القمع والانتهاكات تكون المقاومة هي الحل الوحيد، وكل الحلول المقترحة بعيدا عن المقاومة فشلت".
 
وأردفت: "إن هذا العدو المتغطرس الذي استخدم قوته في تشريد الفلسطيني من أرضه سابقا، وما زال يستخدمها في قمع الفلسطينيين، لا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة".

واستطاعت المقاومة في الضفة الغربية، خلال الأيام الماضية، أن توصل رسالتها للاحتلال بالنار، أن لا اقتحام دون اشتباك أو رد، حيث تصاعدت عمليات المقاومة، في الآونة الأخيرة، واستطاع الشباب الثائر التصدي لاقتحامات الاحتلال بالحجارة والرصاص.

وتتواصل أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث أبرزت إحصائية 10 أعمال مقاومة استهدفت قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت 3 عمليات إطلاق نار.

ورصد مركز معلومات فلسطين 649 عملًا مقاومًا، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، أسفرت عن إصابة 26 إسرائيليًا بعضهم بجراح خطرة.

وأكد المركز أن الضفة لا تزال تشهد حالة من تصاعد أعمال المقاومة، وسط معطيات ومتغيرات تُنذر بمزيد من "العنفوان الثوري" ضد الاحتلال ومستوطنيه.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تقرر تحويل الأسير طارق قعدان للاعتقال الإداري

سلطات الاحتلال تقرر تحويل الأسير طارق قعدان للاعتقال الإداري

جامعة النجاح تخرّج طلبة كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والطب البيطري والفنون الجميلة

جامعة النجاح تخرّج طلبة كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والطب البيطري والفنون الجميلة

شؤون اللاجئين بالمنظمة تعالج مشكلة كهرباء حي دير القاسي القديم بمخيم عين الحلوة

شؤون اللاجئين بالمنظمة تعالج مشكلة كهرباء حي دير القاسي القديم بمخيم عين الحلوة

الأسير المضرب رائد ريان يروي تفاصيل حالته الصحية وحالة زميله عواودة

الأسير المضرب رائد ريان يروي تفاصيل حالته الصحية وحالة زميله عواودة

مركز فلسطين: 76 حالة اعتقال لنساء وفتيات خلال النصف الأول للعام الحالي

مركز فلسطين: 76 حالة اعتقال لنساء وفتيات خلال النصف الأول للعام الحالي

السفير المصري لدى فلسطين: سيظل إحياء عملية السلام هدفاً فلسطينياً مصرياً مشتركاً

السفير المصري لدى فلسطين: سيظل إحياء عملية السلام هدفاً فلسطينياً مصرياً مشتركاً

إصابات بالاختناق وإحراق أشجار في هجوم للمستوطنين على بلدة صوريف بالخليل

إصابات بالاختناق وإحراق أشجار في هجوم للمستوطنين على بلدة صوريف بالخليل

الشيخ يكشف تفاصيل لقائه بوزير الخارجية القطري

الشيخ يكشف تفاصيل لقائه بوزير الخارجية القطري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تقرر تحويل الأسير طارق قعدان للاعتقال الإداري

سلطات الاحتلال تقرر تحويل الأسير طارق قعدان للاعتقال الإداري

جامعة النجاح تخرّج طلبة كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والطب البيطري والفنون الجميلة

جامعة النجاح تخرّج طلبة كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والطب البيطري والفنون الجميلة

العواودة: شعبنا يتشبث بخيار المقاومة للتصدي لاعتداءات الاحتلال

العواودة: شعبنا يتشبث بخيار المقاومة للتصدي لاعتداءات الاحتلال

شؤون اللاجئين بالمنظمة تعالج مشكلة كهرباء حي دير القاسي القديم بمخيم عين الحلوة

شؤون اللاجئين بالمنظمة تعالج مشكلة كهرباء حي دير القاسي القديم بمخيم عين الحلوة

مركز فلسطين: 76 حالة اعتقال لنساء وفتيات خلال النصف الأول للعام الحالي

مركز فلسطين: 76 حالة اعتقال لنساء وفتيات خلال النصف الأول للعام الحالي

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل رمانة غرب جنين

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل رمانة غرب جنين

&#34;كهرباء غزة&#34;: إعادة خطي الشعف وبغداد المغذيين لمحافظة غزة للخدمة مجدداً

"كهرباء غزة": إعادة خطي الشعف وبغداد المغذيين لمحافظة غزة للخدمة مجدداً

قوات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية جنوب القطاع

قوات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية جنوب القطاع

منوعات

بأجواء تميّزت بالفخامة..هنادي الكندري تستقبل مولودها الجديد

بأجواء تميّزت بالفخامة..هنادي الكندري تستقبل مولودها الجديد

رسمياً..زواج جنيفر لوبيز من بن أفليك بعد قصة حب استمرت 20 عاماً

رسمياً..زواج جنيفر لوبيز من بن أفليك بعد قصة حب استمرت 20 عاماً

لماذا بكى الفنان محمد منير في حفله الأخير؟

لماذا بكى الفنان محمد منير في حفله الأخير؟

بعد إجرائه عملية قلب مفتوح..حقيقة فقدان الفنان محمد عبد الرحمن النطق

بعد إجرائه عملية قلب مفتوح..حقيقة فقدان الفنان محمد عبد الرحمن النطق

بعد استقالته من النقابة..هل تخلّى هاني شاكر عن جنسيته المصرية؟

بعد استقالته من النقابة..هل تخلّى هاني شاكر عن جنسيته المصرية؟

مايوه هبة مجدي يثير الجدل..لن تصدق سعره

مايوه هبة مجدي يثير الجدل..لن تصدق سعره

من طائرته الفاخرة..محمد رمضان يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

من طائرته الفاخرة..محمد رمضان يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

من وحي ديزني..نانسي عجرم تقيم حفلاً صيفياً لابنتها الصغرى

من وحي ديزني..نانسي عجرم تقيم حفلاً صيفياً لابنتها الصغرى

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بملابسها في حفلها الأخير..بدت نسخة من فنانة عالمية

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بملابسها في حفلها الأخير..بدت نسخة من فنانة عالمية

هكذا ردّت ديانا حداد على خبر اعتزالها وارتدائها الحجاب

هكذا ردّت ديانا حداد على خبر اعتزالها وارتدائها الحجاب

عربي

الجيش الإسرائيليّ يعلن إسقاط مسيّرة لـ(حزب الله) قرب الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيليّ يعلن إسقاط مسيّرة لـ(حزب الله) قرب الحدود مع لبنان

العراق: رئيس البرلمان يدعو القوى السياسية لتحمل المسؤولية للمضي باختيار رئيس للبلاد

العراق: رئيس البرلمان يدعو القوى السياسية لتحمل المسؤولية للمضي باختيار رئيس للبلاد

المغرب يواصل جهوده لإخماد حرائق الغابات في شمال البلاد

المغرب يواصل جهوده لإخماد حرائق الغابات في شمال البلاد

السودان: تشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات ولاية النيل الأزرق

السودان: تشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات ولاية النيل الأزرق