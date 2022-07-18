شؤون اللاجئين بالمنظمة تعالج مشكلة كهرباء حي دير القاسي القديم بمخيم عين الحلوة

باشرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم معالجة مشكلة كهرباء حي دير القاسي القديم بمخيم عين الحلوة وصيانة مولدها الكهربائي المركزي لتشغيل مضخات ابار المياه التي تغذي ساكني الحي بالمياهوقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي ، ان أزمة الكهرباء مشكلة عامة في لبنان، ويتأثر بها سكان المخيمات، ويكون لها انعكاسات على خدمات أخرى مثل ضخ المياه للبيوت، لافتاً بان ذلك أدى الى اعتماد المخيمات على المولدات الكهربائية .وأوضح ان مولدات الكهرباء المخصصة لتشغيل مضخات ابار المياه جزء كبير منها قديم مما يجعلها عرضة للاعطال او التلف بشكل مستمر وعلى ضوئها قامت الدائرة بتوفير مولدات كهرباء للمخيمات او صيانتها حسب الإمكانات المالية المتاحة لديها والتي كان اخرها شراء مولد كهربائي بقدرة إنتاجية 100 كيلو لتجمع "سمير غواش" للاجئين الفلسطينيين .وأضاف ان الدائرة باشرت اليوم بصيانة بعض شبكات الكهرباء المعطوبة وصيانة المولد الكهربائي بحي دير القاسي القديم بمخيم عين الحلوة لافتاً الى ان إعادة تشغيل المولد الكهربائي سيستفيد منه 500 عائلة تسكن الحي كانت تعاني من شح المياه وانعدامها .وأكد د. أبو هولي ان إمكانات الدائرة وأطقمها مسخرة لخدمة أهلنا اللاجئين الفلسطينيين على مدار الساعة، وستعمل مع كل الأطراف المعنية لمعالجة مشكالهم وتلبية احتياجاتهم .وشكر سكان الحي وامين سر اللجنة الشعبية بمنطقة صيدا وامين سر اللجان الشعبية في لبنان المهندس عبد المنعم عوض دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها د. أبو هولي على استجابته السريعة لمناشدة أهالي حي دير القاسي بمخيم عين الحلوة لافتاً الى ان هناك تواصل مستمر مع مدير الدائرة بلبنان جمال فياض لبحث المشاكل التي تواجهها المخيمات الفلسطينية في لبنان، التي سيبدأ العمل في معالجتها خلال الأسابيع القادمة بناء على طلبات مقدمة أمناء سر اللجان في المخيمات وموافقة رئيس دائرة شؤون اللاجئين عليها .وفي ذات السياق قامت دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة اليوم بصيانة وتطوير المغذيين الرئيسيين لشبكتي مياه تجمع القاسمية وتجمع الشبريحا للاجئين الفلسطينيين اللذان يقعان في جنوب لبنان بالقرب من بلدة صور .ويعاني التجمعان من قِدَم البنى التحتية فيه، وخصوصاً شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي التي أصبحت مهترئة وغير صالحة .ويستفيد من إعادة تطوير وتأهيل شبكتي المياه ما يقارب من 1500 عائلة من كلا التجمعين .