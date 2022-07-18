نقابة المحامين تعلن تعليق العمل بكافة المحاكم غداً الثلاثاء



وأكد المجلس، على كافة الفعاليات المعلن عنها في البيان الصادر يوم أمس الأحد، مناشدة كافة العاملين بالالتزام بهذه القرارات، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل، للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.



وأشار المجلس في إعلانه، إلى أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة والإعلان عن الخطوات المقبلة.



رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، قراراً بتعليق العمل طيلة يوم غدٍ الثلاثاء، أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.وأشار المجلس في إعلان أصدره، مساء اليوم الاثنين، على صفحته في موقع (فيسبوك)، إلى أن هذا القرار جاء ضمن الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وانسجاما مع قرار المجلس بالمضي والمواصلة بنضاله المشروع وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلن عنها من السابق بشأن إلغاء آثار هذه القرارات بقانون إلى حين التوافق بشأنها بما تتطلبه القواعد الدستورية النافذة، فقد قرر مجلس النقابة.