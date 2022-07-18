راصد جوي فلسطيني يكشف تفاصيل جديدة حول الكتلة الحارة الحالية

رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي، الراصد الجوي، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة، حول الكتلة الهوائية الحارة تشهدها الأراضي الفلسطينية.وأكد العلامي في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، ان الكتلة الحارة التي بدأت اليوم الاثنين، ويزداد تأثيرها خلال يوم غدٍ الثلاثاء، ستستمر بشكل متفاوت حتى منتصف الأسبوع المقبل على أقل تقدير.وأشار العلامي، إلى أن هذه الكتلة لا تتميز بارتفاع الحرارة الكبير (تعتبر متوسطة الشدة) لكنها ستجعل الأجواء اكثر حرارة مُقارنةً بالفترة الماضية ولعدة ايام متواصلة.