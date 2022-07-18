الرئيس عباس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى رومانيا

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر إقامته في العاصمة الرومانية بوخارست، مساء اليوم الإثنين، السفراء العرب المعتمدين لدى رومانيا.ووضع الرئيس عباس، السفراء العرب، في صورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وكان الرئيس عباس وصل إلى العاصمة الرومانية بوخارست في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، ورئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا، حيث سيبحث التطورات السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.