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الجيش الإسرائيليّ يعلن إسقاط مسيّرة لـ(حزب الله) قرب الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيليّ يعلن إسقاط مسيّرة لـ(حزب الله) قرب الحدود مع لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، إسقاط مسيّرة تابعة لـ(حزب الله) اللبناني، بعد اجتيازها الحدود اللبنانيّة، فيما كانت بطريقها صوب إسرائيل، وفق زعمه.

يأتي ذلك بعد أن أطلق "حزب الله" في الثاني من تموز/ يوليو الجاري، ثلاث مُسيرات غير مسلحة باتجاه حقل "كاريش"، وادعى الجيش الإسرائيلي بدوره، اعتراضها.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، اليوم، أن القوات الإسرائيلية رصدت مسيرة، كانت تعبر من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، وأسقطتها، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقال: "إنّ وحدات التحكم الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي، راقبت المسيّرة، طيلة الحدَث منذ اجتيازها للحدود وحتّى إسقاطها".

وأضاف أنه "يبدو أن المسيّرة تابعة لـ(حزب الله) اللبناني"، لافتا إلى أنه سيواصل العمل لمنع أي انتهاك لسيادة دولة إسرائيل، على حدّ قوله.

وأرفق الجيش الإسرائيلي مع البيان، صورة للمسيرة التي زعم إسقاطها، تُظهر أنّ المسيرة غير محطّمة.

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