دولي

كوخافي يصل مساء اليوم إلى المغرب.. لهذه الأسبــاب

كوخافي يصل مساء اليوم إلى المغرب.. لهذه الأسبــاب
أفيف كوخافي
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس هيئة الأركان بجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم الاثنين، إلى المغرب في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الزيارة ستبدأ غدًا في استعراض رسمي لحرس الشرف، ومن ثم بلقاء مع وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي والمفتش العام للقوات الملكية المغربية الفريق أول بلخير الفاروق، ومسؤولين أمنيين أخرين.

وتابعت: "وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الأركان إلى المغرب، حيث تهدف لتبادل الخبرات، كجزء من الجهود لتوسيع مجالات التعاون العسكري بين إسرائيل ودول أخرى".

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