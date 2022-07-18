شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية جنوب القطاع

قوات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية جنوب القطاع
قوات الاحتلال المتمركزة قرب السياج الفاصل
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية فيما يسمى موقع "صوفا العسكري" شرق رفح فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق رفح، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة شرق خان يونس فتحت في وقت سابق اليوم نيران رشاشاتها الثقيلة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة.

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