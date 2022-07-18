شؤون فلسطينية

أول تعليق من (حماس) على إقامة مارثون تهويدي في القدس

أول تعليق من (حماس) على إقامة مارثون تهويدي في القدس
مارثون تهويدي في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة (حماس)، اليوم الاثنين، أن عزم الاحتلال الإسرائيلي إقامة مارثون رياضي تهويدي في القدس، مساء اليوم، محاولة مكشوفة لإثبات سيادة احتلالية مزعومة وباطلة على المدينة.

وشدد الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، على أن هذا المارثون لن يغير عروبة القدس وإسلاميتها، مشيراً إلى أننا سنحميها بصمودنا وعزمنا على مواجهة الاحتلال وانتهاكاته المستمرة.

ودعا حمادة الشعوب الحية وأحرار العالم إلى تعزيز مقاطعتها لهذا الكيان الغاصب، الذي يحاول استخدام الرياضة والأنشطة الثقافية للتغطية على جرائمه المتصاعدة، بحق شعبنا وأطفالنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتزم إغلاق عدد من الطرق والشوارع الرئيسية في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم، استعداداً لتنظيم مارثون رياضي كبير، بمشاركة 10 آلاف يهودي من جميع أنحاء العالم.

وتشرف بلدية الاحتلال وبالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية على هذا الماراثون الاستفزازي، والذي يطلق عليه "الألعاب المكابية"، وتعني ألعاب أوليمبية يهودية خاصة يشارك فيها رياضيون من جاليات يهودية بمختلف أنحاء العالم.

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