طالــع كشف المسافرين عبر رفح ليوم غد الثلاثاء



وقالت الوزارة: إن "السفر سيُخصص غدًا الثلاثاء للمسافرين المتبقين من الحافلة الثامنة + التاسعة + العاشرة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/27)، إضافة للمسافرين في الحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/27)".



وشددت على أهمية تواجد المسافرين في تمام الساعة الثامنة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتةً إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.



وطالبت الوزارة المواطنين المسافرين بضرورة إحضار كل مسافر بطاقة هويته، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في محافظات قطاع غزة.



كما ونوهت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.