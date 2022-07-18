غزة: الكشف عن آخر مجريات التحقيق في مقتل المواطنيّن "دردونة"

رام الله - دنيا الوطنكشفت النيابة العامة بغزة، مساء يوم الاثنين، آخر التطورات في قضية مقتل المواطنيّن دردونة في شمال القطاع.هذا وأعلنت النيابة، انتهاء تحقيقاتها في ملف مقتل المجني عليهما عبد العزيز دردونة، والطفلة ياسمين دردونة وإصابة آخرين.كما واسندت تهمة القتل قصداً، بحق المتهم إضافة إلى تهم أخرى، وقد أعدت لائحة الإتهام بعد استيفاء إجراءات تدقيق الملف حسب الأصول.وقالت النيابة: "سنظل حصناً منيعاً، وضارباً بيد من حديد بحق كل من تسول له نفسه المساس بحرمة الدم وأمن وسلامة المجتمع الفلسطيني، وسرعة إنجاز التحقيقات بالقضية جاء مرسخاً لمبدأ العدالة الناجزة".