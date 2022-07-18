شؤون فلسطينية

دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير تلتقي سفير روسيا لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد من دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بسفير روسيا الاتحادية في فلسطين السيد غوتشا بواتشيدزه، بمقر السفارة في رام الله.

وقدم الوفد شرحا وافيا للسفير حول الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين عامة وفي الأغوار بشكل خاص، وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من مخالفات جسيمة تمس بحالة حقوق الانسان وتخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.

وكما تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك وضرورة مواصلة دعم مقومات صمود الشعب الفلسطيني في وجه كل أشكال التمييز العنصري والهدم والتهجير القسري والاعدامات الميدانية.

وضم وفد الدائرة وكيلها المحامي حسام عرفات ومديرها العام قاسم عواد ومسؤول الاعلام فيها ديب حوراني.

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