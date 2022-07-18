مجدلاني يستقبل ممثل سويسرا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

رام الله - دنيا الوطنودع عضو اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، اليوم الأثنين ، ممثل سويسرا لدى دولة فلسطين (فيكتور فافريكا) وذلك بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى فلسطين، وذلك بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة بشار العزة، خلال لقائه بمكتبه بمدينة رام الله .وعّبر مجدلاني عن تقديره العميق لجهود السفير التي طورت وعززت العلاقات الثنائية بين البلدين ، وتَمنى لهَ كل التوفيق والنجاح فيما سيتولى من مهام في المستقبل.وقدّم شكره للحكومة السويسرية على الدعم الذي تقدمه لدولة فلسطين ومؤسساتها على الصعيد الثنائي أو عبر الاتحاد الأوروبي.مبيناً ان الدور الذي تلعبه سويسرا هام وبناء لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك مع الأطراف الدولية لإنقاذ حل الدولتين.من جانبه، عبر فافريكا عن شكره وتقديره للتعاون مع دولة فلسطين وقطاعاتها المختلفة لإنجاح مهامه، متمنياً التقدم والازدهار والسلام لفلسطين.وأكد على إصرار بلاده تقديم الدعم لفلسطين في مختلف المجالات.مشيداً بحفاوة الاستقبال والرعاية التي تلقاها خلال فترة عمله في فلسطين، معتبراً ان هذه التجربة اكسبته الكثير من الخبرة.