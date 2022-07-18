وزير الاتصالات يبحث مع خبير دولي إنشاء مركز الطوارئ الموحد 911





وأكد الوزير أن تقديم الخدمات يأتي في إطار ‎المساواة لضمان السرية وتعزيز سلامة ‏المواطنين كافة والنساء خاصة اللواتي يبحثن عن خدمات الطوارئ.‏



وتسعى وزارة الاتصالات لإنشاء المركز الموحد لتنسيق تسليم الامدادات والمعدات الى مواقع الحوادث، ولتفعيل وظائف الانذار المبكر، وأساليب تحديد الموقع الجغرافي للمكالمة بكافة الطرق الممكنة سواء من خلال ابراج الاتصالات أو عن طريق تقنية‏advanced mobile location ‎‏ (بالتعاون مع ‏شركتي ‏apple ،google ) لتكون فلسطين الدولة الثالثة عربيا التي تطبق ‏هذه التقنية بعد الامارات والسعودية .



رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، مع الخبير الدولي المختص ‎ببروتوكولات الاستجابة والمعايير والإجراءات الدولية (غرغيور جاني)، آليات تطوير وتنفيذ مشروع انشاء مركز الطوارئ الموحد الذكي "911"، الممول من قبل البنك الدولي، والذي يأتي بالشراكة مع جهات الاختصاص المتمثلة بوزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والدفاع المدني والهلال الأحمر.والمركز الموحد سيساهم في تقديم خدمات ذكية للمواطنين بالشكل الذي يقلل الوقت الزمني للاستجابة لخدمات الطوارئ من خلال دمجها في رقم استجابة موحد 911 كخدمات الشرطة والهلال الاحمر والدفاع المدني، لتسهيل الاستجابات السريعة في ادارة الكوارث والتخفيف من حدتها، وتعزيز استمرارية تقديم الخدمات على مدار الساعة طوال الأيام.