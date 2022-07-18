في زيارة تستمر يومين.. الرئيس عباس يصل إلى العاصمة الرومانية

رام الله - دنيا الوطنيصل الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الرومانية بوخاريست، في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في بداية جولة أوروبية، تشمل فرنسا.وذكرت الرئاسة الفلسطينية، ان الزيارة تأتي تتويجا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والبحث في سبل تعزيزها في المجالات كافة.وأوضحت أنه سيتم توقيع اتفاقيتي تعاون في العمل الأكاديمي، ومكافحة الجريمة المنظمة.وأشارت إلى أن الرئيس عباس سيتوجه غداً إلى فرنسا، استعداداً لعقد قمة مع الرئيس، إيمانويل ماكرون بعد غد الأربعاء.