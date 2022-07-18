شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تنقل تفاصيل الاعتداء الهمجي الذي تعرض له المعتقل صلاح الدين نزال

هيئة الأسرى تنقل تفاصيل الاعتداء الهمجي الذي تعرض له المعتقل صلاح الدين نزال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الإثنين، تفاصيل الاعتداء الهمجي الذي تعرض له مؤخراً المعتقل صلاح الدين نزال (23 عاماً) من مدينة البيرة، على يد سجانين الاحتلال داخل زنازين سجن (عوفر).

وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير نزال نُكل به بشكل كبير خلال تنفيذ هجمة قمعية من قبل وحدات "الدرور" لإحدى زنازين معتقل (عوفر)،  حيث أقدمت إدارة المعتقل على زجه بتلك الزنزانة بعد أن أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام إسناداً للأسير المضرب رائد ريان، وخلال الهجمة اعتدوا عليه السجانون بالضرب المبرح على جميع أنحاء جسده وتعمدوا خنقه وإفلات كلب بوليسي ليهاجمه، بدون أي مبرر يستدعي لذلك، كما لم يسلم من الشتم والدعس عليه، بالإضافة إلى شبحه لساعات طويلة.

ولفتت الهيئة أن الأسير نزال لا يزال يعاني من أوجاع حادة من آثار الضرب العنيف الذي تعرض له والشبح لوقت طويل، مع العلم بأنه يعاني في السابق من مشاكل صحية ولديه عدة كسور في رجله، وعلق إضرابه بعد استجوابه والضغط عليه من قبل محققي الاحتلال لإيقاف إضرابه.

جدير ذكره أن الشاب نزال معتقل منذ تاريخ 16/10/2021 ولا يزال موقوف حتى الآن. 

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