"المباحث العامة" تُنجز قضية سرقة مصاغ ومبلغ مالي برفح

رام الله - دنيا الوطنأنجزت مباحث محافظة رفح قسم تل السلطان، قضية سطو على منزل المواطنة مريم (م) (62 عامًا) من سكان تل السلطان، وسرقة مصاغ ذهب ومبلغ مالي بقيمة (15 ألف) دينار أردني.وأشارت مباحث رفح، إلى أنها شرعت بإجراءات البحث والتحري حول القضية، حيث تم الاشتباه بالمدعو ساهر (م) 22 عامًا من سكان تل السلطان، وبإحضاره واستجوابه، أقر بما نسب إليه، وببيع الذهب لعدة محلات في المحافظة عن طريق صديقة علي (أ. ع) (56 عام) سكان تل السلطان.ولفتت مباحث رفح إلى أنها أحالت ملف القضية والمضبوطات إلى مكتب تحقيق الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.