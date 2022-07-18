الفتياني: اجتماع للمجلس الثوري الأربعاء يناقش الحالة الوطنية والتنظيمية

من المقرر أن يعقد المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعاً تشاورياً بعد غدٍ الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات بهدف تفعيل الحالة الوطنية وكذلك التنظيمية للحركة.



وتوقع أمين سر المجلس الثوري للحركة ماجد الفتياني، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن يتم عقد الدورة المقبلة للمجلس نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل.





رام الله - دنيا الوطن