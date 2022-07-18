(فدا) يدعو للحوار بين نقابة المحامين والمجلس التنسيقي للوصول لحلول





ودعت (فدا) في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، للحوار بين نقابة المحامين والمجلس التنسيقي للوصول إلى حلول، والأخذ بتوجهات الرئيس بالتفاهم والتشاور والتكامل حول التعديلات، وأن التعنت لا يخدم المصلحة الوطنية، و"نحيي الموقف الصلب لنقابة المحامين ونؤكد مساندتنا لمطلب النقابة".



رام الله - دنيا الوطنقال الاتحاد الوطني الديمقراطي، (فدا)، اليوم الاثنين، إن "الحوار ثم الحوار هو الحل الأمثل للوصول إلى تفاهمات للخروج من المأزق حول القرارات بقانون الثلاثة، للوصول إلى رؤية تخدم العدالة وحقوق المواطنين، وأن رؤية نقابة المحامين تخدم بالأساس العدل".