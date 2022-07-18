غزة: "الاقتصاد" تصدر قراراً جديداً بشأن أسعار الدقيق والخبز



وقررت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن يكون سعر شوال دقيق المنتج محليا 107 شيكل للمخابز، ورفع وزن ربطة الخبز لتصبح 2.800 كيلو جرام بدل 2.600 كيلوجرام مع بقاء سعر الربطة 8 شيكل.



وأكدت الوزارة بأن سريان تنفيذ هذا القرار، يبدأ من يوم غد الثلاثاء الموافق 19/7/2022، مشيرة إلى أن هذا القرار بعد التفاوض بين الوزارة و المطاحن المنتجة للدقيق و جمعية أصحاب المخابز.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، قراراً جديداً في في ظل الانخفاض الطفيف الذي طرأ على أسعار الدقيق والخبز.