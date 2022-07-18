شؤون فلسطينية

غزة: "الاقتصاد" تصدر قراراً جديداً بشأن أسعار الدقيق والخبز

غزة: "الاقتصاد" تصدر قراراً جديداً بشأن أسعار الدقيق والخبز
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، قراراً جديداً في في ظل الانخفاض الطفيف الذي طرأ على أسعار الدقيق والخبز.
 
وقررت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن يكون سعر شوال دقيق المنتج محليا 107 شيكل للمخابز، ورفع وزن ربطة الخبز لتصبح  2.800 كيلو جرام بدل 2.600 كيلوجرام مع بقاء سعر الربطة 8 شيكل.   

 وأكدت الوزارة بأن سريان تنفيذ هذا القرار، يبدأ من يوم غد الثلاثاء الموافق 19/7/2022، مشيرة إلى أن هذا القرار بعد التفاوض بين الوزارة و المطاحن المنتجة  للدقيق و جمعية أصحاب المخابز.

أخبار ذات صلة

الفتياني: اجتماع للمجلس الثوري الأربعاء يناقش الحالة الوطنية والتنظيمية

الفتياني: اجتماع للمجلس الثوري الأربعاء يناقش الحالة الوطنية والتنظيمية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الفتياني: اجتماع للمجلس الثوري الأربعاء يناقش الحالة الوطنية والتنظيمية

الفتياني: اجتماع للمجلس الثوري الأربعاء يناقش الحالة الوطنية والتنظيمية

الحلو يكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; أسباب انخفاض أسعار الدواجن في القطاع

الحلو يكشف لـ "دنيا الوطن" أسباب انخفاض أسعار الدواجن في القطاع

(فدا) يدعو للحوار بين نقابة المحامين والمجلس التنسيقي للوصول لحلول

(فدا) يدعو للحوار بين نقابة المحامين والمجلس التنسيقي للوصول لحلول

قبل الإعلان عن نتائج &#34;التوجيهي&#34;.. الشرطة بغزة توجّه بتشديد إجراءات منع إطلاق النار بالهواء

قبل الإعلان عن نتائج "التوجيهي".. الشرطة بغزة توجّه بتشديد إجراءات منع إطلاق النار بالهواء

شاهد: اشتية يثمن الموقف العربي الراسخ من قضية فلسطين في قمة جدة

شاهد: اشتية يثمن الموقف العربي الراسخ من قضية فلسطين في قمة جدة

فيديو: بسبب &#34;المنع الأمني&#34;.. عمال ينظمون احتجاجات أمام مقر الشؤون المدنية بغزة

فيديو: بسبب "المنع الأمني".. عمال ينظمون احتجاجات أمام مقر الشؤون المدنية بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

(فدا) يدعو للحوار بين نقابة المحامين والمجلس التنسيقي للوصول لحلول

(فدا) يدعو للحوار بين نقابة المحامين والمجلس التنسيقي للوصول لحلول

&#34;الحق&#34; تؤيد موقف نقابة المحامين وتطالب بإلغاء القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي

"الحق" تؤيد موقف نقابة المحامين وتطالب بإلغاء القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي

حزب الشعب يجدد رفضه لنتائج جولة بايدن ويدعو للمباشرة بتنفيذ قرارات المركزي

حزب الشعب يجدد رفضه لنتائج جولة بايدن ويدعو للمباشرة بتنفيذ قرارات المركزي

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

&#34;الخارجية&#34; تحذر من مصادقة حكومة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة بعيد زيارة بايدن

"الخارجية" تحذر من مصادقة حكومة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة بعيد زيارة بايدن

الجبهة العربية الفلسطينية تشيد بحكمة الرئيس عباس وأدائه السياسي

الجبهة العربية الفلسطينية تشيد بحكمة الرئيس عباس وأدائه السياسي

كم يبلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كم يبلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

منوعات

من طائرته الفاخرة..محمد رمضان يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

من طائرته الفاخرة..محمد رمضان يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

من وحي ديزني..نانسي عجرم تقيم حفلاً صيفياً لابنتها الصغرى

من وحي ديزني..نانسي عجرم تقيم حفلاً صيفياً لابنتها الصغرى

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بملابسها في حفلها الأخير..بدت نسخة من فنانة عالمية

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بملابسها في حفلها الأخير..بدت نسخة من فنانة عالمية

هكذا ردّت ديانا حداد على خبر اعتزالها وارتدائها الحجاب

هكذا ردّت ديانا حداد على خبر اعتزالها وارتدائها الحجاب

ممثلة وابنة فنان شهير ترفض دخول ابنتها عالم الفن

ممثلة وابنة فنان شهير ترفض دخول ابنتها عالم الفن

بيلين كاراهان بتغيير لافت..هكذا أصبحت

بيلين كاراهان بتغيير لافت..هكذا أصبحت

سر غياب هدى المفتي عن العرض الخاص لفيلم &#34;عمهم&#34;

سر غياب هدى المفتي عن العرض الخاص لفيلم "عمهم"

بعد مشاركتها في تحكيم &#34;ملكات جمال مصر&#34;... ياسمين الخطيب: طلاقي مرحلة وانتهت

بعد مشاركتها في تحكيم "ملكات جمال مصر"... ياسمين الخطيب: طلاقي مرحلة وانتهت

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وجريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وجريئة

محمد رمضان: &#34;كل ما تحصل مصيبة يقولوا أنا السبب&#34;

محمد رمضان: "كل ما تحصل مصيبة يقولوا أنا السبب"

عربي

العراق: رئيس البرلمان يدعو القوى السياسية لتحمل المسؤولية للمضي باختيار رئيس للبلاد

العراق: رئيس البرلمان يدعو القوى السياسية لتحمل المسؤولية للمضي باختيار رئيس للبلاد

المغرب يواصل جهوده لإخماد حرائق الغابات في شمال البلاد

المغرب يواصل جهوده لإخماد حرائق الغابات في شمال البلاد

السودان: تشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات ولاية النيل الأزرق

السودان: تشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات ولاية النيل الأزرق

الإمارات: نيابة أبو ظبي تقاضي المحامي السابق لخاشقجي

الإمارات: نيابة أبو ظبي تقاضي المحامي السابق لخاشقجي