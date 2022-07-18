شؤون فلسطينية

اشتية يثمن الموقف العربي الراسخ من قضية فلسطين في قمة جدة

اشتية يثمن الموقف العربي الراسخ من قضية فلسطين في قمة جدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء خلف الرئيس محمود عباس، و"موقفه القوي والشجاع والثابت الذي عبر عنه أثناء الاجتماع مع الرئيس الأمريكي في بيت لحم".

وثمن اشتية في كملته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، الموقف العربي الراسخ من قضية فلسطين والذي تجلّى في قمة جدة.

وقال: نتابع الأزمة التي يعاني منها أبناء شعبنا على معبر الكرامة، وسنعمل بالاتفاق مع الأشقاء في الأردن والطرف الإسرائيلي على إنهاء هذه الأزمة على المدى القريب.

 وفي سياق منفصل، دعا الإدارة الأميركية إلى وقف المخططات الاستيطانية الجديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، التي من شأنها تقوض حل الدولتين، بقوله: ما أن انتهت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة حتى أعلنت حكومة الاحتلال عن مصادقتها على مخططات الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي محافظتي بيت لحم ورام الله لإقامة 30 وحدة استيطانية.

كما طالب بضرورة وقف الاستيطان فورا، وفق قرارات الشرعية الدولية، للحفاظ على حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

من جهة أخرى، ثمّن رئيس الوزراء الموقف العربي الراسخ من قضية فلسطين، والذي تجلّى في قمة جدة للأمن والتنمية، من خلال خطابات الملوك، والأمراء، والرؤساء العرب المشاركين في القمة، مؤكدا أن فلسطين ستبقى وقضيتها العادلة مفتاحا وشرطا لأي سلام واستقرار في المنطقة وفي العالم.

 كما شكر الدول العربية الشقيقة على استعدادها للمساهمة في دعم مستشفيات القدس، وهي: المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن فلسطين كانت حاضرة عند العرب رغم محاولات اسرائيل تغيبها.

وثمن موقف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على خطابه الهام بأن لا تطبيع إلا بإنهاء الاحتلال.

كما تقدم إلى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والحكومة اليابانية والشعب الياباني الصديق بخالص التعازي والمواساة بوفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، متمنيا لليابان وشعبها كل الخير والتقدم والسلام.

ورحب باسم مجلس الوزراء بالمواقف الصادرة عن تسع دول أوروبية والرافضة لتصنيف حكومة الاحتلال لمنظمات غير الحكومية الفلسطينية على أنها إرهابية، وشكر الدول التي صوتت بهذا الاتجاه، داعيا بقية الدول إلى اتخاذ مواقف مشابهة.

وأكد أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم قضايا متعلقة بتسهيل تنفيذ المشاريع الممولة من الخزينة، وتوسيع مجمع فلسطين الطبي، وبدائل متعلقة بالنقل والمواصلات، ومتابعة الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بدخول السياح والأجانب إلى فلسطين، وقضايا الطاقة لمنطقة الخليل، كما يناقش المجلس القضية المحورية لهذا الأسبوع والمتعلقة بالشباب والرياضة.


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