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العراق: رئيس البرلمان يدعو القوى السياسية لتحمل المسؤولية للمضي باختيار رئيس للبلاد

العراق: رئيس البرلمان يدعو القوى السياسية لتحمل المسؤولية للمضي باختيار رئيس للبلاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجّه رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، دعوة لرؤساء القوى السياسية والكتل النيابية في البلاد.

ودعا الحلبوسي هذه القوى والكتل، إلى حسم حواراتها وتحمُّل المسؤولية للمضي في اختيار رئيس للبلاد والخروج من الأزمة الراهنة.

وجاءت هذه الدعوة قبل أيام من انطلاق الفصل التشريعي الثاني للمجلس، والذي سيكون في مقدمة أولوياته التصويت لانتخاب الرئيس، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وستعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في هذا الفصل، يوم الأربعاء، وعلى جدول أعمالها موضوع التصويت لاختيار رئيس الجمهورية.

بدوره دعا الإطار التنسيقي الأطراف الكردية إلى تكثيف حواراتها والاتفاق على شخصية المرشح لرئاسة الجمهورية أو آلية اختياره، قبل الجلسة.

ويوجد حاليا نحو 25 مرشحا للمنصب.

ويتطلب الفوز بالمنصب حصول المرشح على ثلثي أصوات أعضاء المجلس، وفي حال عدم حصول أي مرشح على النسبة، تتم الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات.

ويكلف الرئيس، المرشح الذي تسميه الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة.

 وفي هذه الأثناء يواصل الإطار التنسيقي مشاوراته للاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء.

وقال قيادي في الإطار إنه اقترب من تسمية المرشح، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال يومين.

يشار إلى مجلس النواب العراقي، الذي تم انتخابه في أكتوبر الماضي، فشل في اختيار رئيس للبلاد، وهي الخطوة الأولى والأساسية للبدء في بناء مؤسسات الدولة، وأولها تكليف مرشح الأغلبية بتشكيل الحكومة.

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