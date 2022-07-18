فيديو: بسبب "المنع الأمني".. عمال ينظمون احتجاجات أمام مقر الشؤون المدنية بغزة









خاص دنيا الوطن- محمود خلةشارك العشرات من عمال قطاع غزّة، في وقفة أمام مقر الشؤون المدنية بغزّة، احتجاجاً على ما يُسمى "المنع الأمني" رغم إصدار تصاريح عمل لهم في وقتٍ سابق.وقال عدد من العمال في مقابلات أجرتها "دنيا الوطن": إنّهم حصلوا قبل شهور على تصاريح عملوا من خلالها في أراضي عام 48، لكِنهم تفاجأوا بمنعهم أمنياً بعد ذلك دون وجود أيّ أسباب مقنعة لهذا المنع، مُطالبين بالعمل على إنقاذهم من الأوضاع الكارثية التي وصلوا إليها بسبب تراكم الديون عليهم.وناشد العمال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، بالعمل على إنهاء قضيتهم بشكلٍ عاجل، بعد أنّ أصبحوا ملاحقين بسبب تراكم الديون عليهم، بالإضافة إلى عدم تمكن بعضهم من تسجيل أبنائهم للدراسة في الجامعات.يُذكر أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يُماطل في إصدار تصاريح العمل وزيادة عددها، رغم الإعلان المتكرر عن زيادة حصة قطاع غزّة من تلك التصاريح.