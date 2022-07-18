دولي

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 53 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 53 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 53 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية بـ665 قذيفة من مختلف العيارات.

وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد قالت القيادة في بيانها إن "القوات الأوكرانية استهدفت صباح اليوم المركز السكني  ميخائيلوفكا بعشر قذائف هاون من عيار 122 مم، وقصف الجيش الأوكراني المركز السكني بانتيليمونوفكا، بعشر قذائف مدفعية من عيار 155 مم، وأطلق الأوكرانيون 10 قذائف أخرى من نفس العيار على البلدة المذكورة.  

وأشارت، إلى أن القصف الأوكراني تسبب بإصابة 3 أشخاص من سكان الجمهورية المدنيين بجروح.

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