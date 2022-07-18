جيش الاحتلال: طائرة كوخافي حلّقت فوق السعودية قبل ثلاثة أشهر



جاء ذلك خلال حديث لقناة (i24news) الأحد، حيث جاء التصريح بعد وقت قصير على إعلان السعودية أنها ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية.



وقدمت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" في وقت سابق طلباً رسميا إلى السعودية للسماح لها بالتحليق فوق أراضيها هذا الأسبوع.



وتطرق المتحدث أيضا إلى زيارة كوخافي المقبلة إلى المغرب الاثنين، مشيرا بشكل خاص إلى المشاركة الأولى للجيش الإسرائيلي كمراقب في التدريبات العسكرية الدولية "الأسد الإفريقي" في المغرب.



وقال: "شارك ضباط إسرائيليون في تمرين بزيهم العسكري مع العلم الإسرائيلي في المغرب نهاية حزيران/يونيو، ونحن الآن نستعد لزيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، سوف نتدرب معا، ونطور علاقاتنا الدفاعية والتعاون في التدريب والاستخبارات، كل ذلك في إطار اتفاقيات إبراهيم والعلاقات الثنائية مع المغرب".

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، الجنرال ران كوخاف، أن طائرة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، حلقت فوق أراضي السعودية قبل ثلاثة أشهر.