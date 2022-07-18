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السودان: تشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات ولاية النيل الأزرق

السودان: تشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات ولاية النيل الأزرق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس الأمن والدفاع بالسودان، عن توجه النائب العام لتشكيل لجنة تقصى للحقائق تمهيداً لمحاسبة المتهمين في الاشتباكات القبلية التي وقعت في ولاية النيل الأزرق، وأسفرت عن 65 قتيلا، وأكثر من 150 جريحا.

وشكّل النائب العام السوداني لجنة برئاسة رئيس نيابة عامة وعضوية الأجهزة الأمنية للتحقيق والتحري في أحداث العنف بولاية النيل الأزرق.

وتعامل الجيش السوداني بحزم مع المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة بالولاية، وفق ما نقل موقع (العربية).

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق جنوب السودان إلى 65 قتيلاً على الأقل.

وقال وزير الصحة في الولاية، جمال ناصر السيد، إن القتال بين قبيلتي الهوسا وبيرتا في ولاية النيل الأزرق أسفر عن إصابة حوالي 150 آخرين.

ونقلت وكالة (أسوشيتدبرس) عن وزير الصحة، أن غالبية القتلى من الشباب الذين أصيبوا بالرصاص أو الطعن.

من جانبها، عبرت لوسي تاملين، القائمة بأعمال السفارة الأميركية في العاصمة السودانية الخرطوم عن قلقها على وقوع أعمال عنف قبلية بولاية النيل الأزرق.

كما حثت تاملين في تدوينة على صفحة السفارة عبر حسابها في (فيسبوك) المتأثرين بالأحداث الدخول في حوار وعدم السعي إلى الانتقام، داعية السلطات إلى حماية المدنيين وتقديم الدعم الطبي العاجل للمصابين.

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