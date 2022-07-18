حزب الشعب يجدد رفضه لنتائج جولة بايدن ويدعو للمباشرة بتنفيذ قرارات المركزي





وقال الحزب إن هذه القرارات يجب أن تنفذ خاصة بعد ان أكدت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رفض الولايات المتحدة ممارسة أي ضغط فعلي على دولة الاحتلال لإنهاء احتلالها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بل واستبدلت ذلك بتكريس المنهج الإسرائيلي القائم على فرض التسهيلات والسلام الاقتصادي وفقا لـ (صفقة القرن) بديلاَ عن إنهاء الاحتلال.



وأكد حزب الشعب في بيان صحفي، أن الولايات المتحدة عائق حقيقي أمام تحقيق حقوق شعبنا في التحرر والاستقلال، وان القوى الفلسطينية كافة مدعوة لمواجهة المخاطر المتزايدة على القضية الفلسطينية نتيجة ممارسات الاحتلال والدعم الأمريكي المتواصل له.



وقال حزب الشعب الفلسطيني إن تجاهل الإدارة الامريكية لجوهر الموقف الفلسطيني القائم على التمسك بحقوق شعبنا، يزيد الحاجة لبناء الوحدة الداخلية لمواجهة ذلك من كافة القوى والأطر والتجمعات الشعبية في أماكن تواجد الشعب الفلسطيني كافة.



رام الله - دنيا الوطندعا حزب الشعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى المباشرة فوراَ في تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير.