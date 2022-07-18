شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل معاناة الأسرى داخل أحد أقسام سجن "الرملة"

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل معاناة الأسرى داخل أحد أقسام سجن "الرملة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شكوى عدد من المعتقلين وتفاصيل معاناتهم من الظروف المعيشية والاعتقالية داخل قسم المعبار في سجن "الرملة".

وأوضحت الهيئة، في تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الكثير من الأسرى يعانون الأمرين عندما يتم نقلهم من السجون والمعتقلات إلى قسم "المعبار" بالرملة، حيث يتم احتجازهم لساعات طويلة داخل أقفاص ضيقة المساحة، باردة جداً في فصل الشتاء وحارة للغاية في أوقات الصيف.

وأضافت: أن قسم المعبار لا يتسع سوى لثمانية أشخاص، لكن إدارة المعتقل تتعمد زج أكثر من 20 أسيراً في تلك المساحة المحدودة،  دون مراعاة للأسرى المرضى وكبار السن، مما يُجبر الأسرى على تقسيم أنفسهم لقسمين والتناوب بالوقوف والجلوس وفقاً للمساحة المتوفرة، كما أن الحمام الموجود بذلك القسم قذر للغاية، ولا يوجد مكان نظيف لتأدية الصلاة داخل قسم المعبار نتيجة للاكتظاظ والروائح الكريهة، مع العلم بأن هذا القسم مخصص لاحتجاز الأسرى الموقوفين والمحكومين على حد سواء.

وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية والإنسانية بالوقوف على ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات متعددة بما فيها زجهم بأوضاع حياتية سيئة داخل المعتقلات، وبذل الجهود للضغط على سلطات الاحتلال لتوفير شروط حياة كريمة للأسرى وفق حقوق كفلتها المواثيق والأعراف الدولية لهم كأسرى حركات تحرر.

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