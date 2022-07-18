عربي

الإمارات: نيابة أبو ظبي تقاضي المحامي السابق لخاشقجي

الإمارات: نيابة أبو ظبي تقاضي المحامي السابق لخاشقجي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة إماراتية الأمريكي بالحبس ثلاث وتغريمة مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة سنوات غيابيًا للمحامي  السابق للصحفي جمال خاشقجي، عاصم غفور، في اتهامه بـ"ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته".

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، تعود تفاصيل القضية إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها .

وباشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتبين وجود شبهة جريمة غسل أموال، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.

وبناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال والتي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم والإبعاد.

وأشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية المقررة في ذلك.

أخبار ذات صلة

السودان: تشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات ولاية النيل الأزرق

السودان: تشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات ولاية النيل الأزرق

هجوم سيبراني عراقي على موقع وزارة الصحة الإسرائيلية

هجوم سيبراني عراقي على موقع وزارة الصحة الإسرائيلية

العراق: مقتل خمسة أشخاص بقصف نفذته مسيرة تركية غربي الموصل

العراق: مقتل خمسة أشخاص بقصف نفذته مسيرة تركية غربي الموصل

أسفرت عن 33 قتيلا ... اشتباكات قبلية بالسودان

أسفرت عن 33 قتيلا ... اشتباكات قبلية بالسودان

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه &#34;ناتو عربي&#34; ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه "ناتو عربي" ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

أكثر من نصف مليون مستفيد ضمن مشروع الأضاحي للعام 1443هـ/2022م

أكثر من نصف مليون مستفيد ضمن مشروع الأضاحي للعام 1443هـ/2022م

تفاصيل البيان الختامي لـ &#34;قمة جدة للأمن والتنمية&#34;

تفاصيل البيان الختامي لـ "قمة جدة للأمن والتنمية"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الحق&#34; تؤيد موقف نقابة المحامين وتطالب بإلغاء القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي

"الحق" تؤيد موقف نقابة المحامين وتطالب بإلغاء القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي

حزب الشعب يجدد رفضه لنتائج جولة بايدن ويدعو للمباشرة بتنفيذ قرارات المركزي

حزب الشعب يجدد رفضه لنتائج جولة بايدن ويدعو للمباشرة بتنفيذ قرارات المركزي

الجبهة العربية الفلسطينية تشيد بحكمة الرئيس عباس وأدائه السياسي

الجبهة العربية الفلسطينية تشيد بحكمة الرئيس عباس وأدائه السياسي

رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يصدر بياناً عقب اجتماعه بتعليمات من الرئيس عباس

رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يصدر بياناً عقب اجتماعه بتعليمات من الرئيس عباس

جهاز الضابطة الجمركية يوقف مخبزاً عن العمل في محافظة رام الله والبيرة

جهاز الضابطة الجمركية يوقف مخبزاً عن العمل في محافظة رام الله والبيرة

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

بذكراه الخمسين.. اشتية: اغتيال كنفاني مؤلم لكنه ظل حيّا بما تركه من حضور وطني

بذكراه الخمسين.. اشتية: اغتيال كنفاني مؤلم لكنه ظل حيّا بما تركه من حضور وطني

&#34;الخارجية&#34;: الاقتحامات والصلوات التلمودية في الأقصى استخفاف إسرائيلي بالمطالبات الدولية

"الخارجية": الاقتحامات والصلوات التلمودية في الأقصى استخفاف إسرائيلي بالمطالبات الدولية

منوعات

هكذا ردّت ديانا حداد على خبر اعتزالها وارتدائها الحجاب

هكذا ردّت ديانا حداد على خبر اعتزالها وارتدائها الحجاب

ممثلة وابنة فنان شهير ترفض دخول ابنتها عالم الفن

ممثلة وابنة فنان شهير ترفض دخول ابنتها عالم الفن

بيلين كاراهان بتغيير لافت..هكذا أصبحت

بيلين كاراهان بتغيير لافت..هكذا أصبحت

سر غياب هدى المفتي عن العرض الخاص لفيلم &#34;عمهم&#34;

سر غياب هدى المفتي عن العرض الخاص لفيلم "عمهم"

بعد مشاركتها في تحكيم &#34;ملكات جمال مصر&#34;... ياسمين الخطيب: طلاقي مرحلة وانتهت

بعد مشاركتها في تحكيم "ملكات جمال مصر"... ياسمين الخطيب: طلاقي مرحلة وانتهت

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وجريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وجريئة

محمد رمضان: &#34;كل ما تحصل مصيبة يقولوا أنا السبب&#34;

محمد رمضان: "كل ما تحصل مصيبة يقولوا أنا السبب"

منة عرفة تنفي شائعات الحمل: &#34;ده كرش&#34; بيطلع بعد الفطار

منة عرفة تنفي شائعات الحمل: "ده كرش" بيطلع بعد الفطار

بعد غياب ثلاث سنوات..إليسا تحيي حفلًا في لبنان برفقة هذا الفنان!

بعد غياب ثلاث سنوات..إليسا تحيي حفلًا في لبنان برفقة هذا الفنان!

خالد الصاوي يعلن إصابته بهذا المرض

خالد الصاوي يعلن إصابته بهذا المرض

عربي

السودان: تشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات ولاية النيل الأزرق

السودان: تشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات ولاية النيل الأزرق

الإمارات: نيابة أبو ظبي تقاضي المحامي السابق لخاشقجي

الإمارات: نيابة أبو ظبي تقاضي المحامي السابق لخاشقجي

هجوم سيبراني عراقي على موقع وزارة الصحة الإسرائيلية

هجوم سيبراني عراقي على موقع وزارة الصحة الإسرائيلية

العراق: مقتل خمسة أشخاص بقصف نفذته مسيرة تركية غربي الموصل

العراق: مقتل خمسة أشخاص بقصف نفذته مسيرة تركية غربي الموصل