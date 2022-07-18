دولي

جيش الاحتلال يواصل استعداداته لهجوم محتمل في إيران

جيش الاحتلال يواصل استعداداته لهجوم محتمل في إيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أن جيش الاحتلال يواصل استعداداته لهجوم محتمل في إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية، إذا فشلت المساعي الدبلوماسية بهذا الشأن. 

ووصف كوخافي تحضير خطة عملياتية لصد مشروع طهران النووي بـ "واجب أخلاقي ينجم عن الاحتياجات الأمنية لإسرائيل"، وفق تعبيره.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أكد موقف تل أبيب القائل إنها تحتفظ بحرية العمل ضد المشروع الإيراني النووي، مستبعدا الوصول إلى اتفاق مُرض مع طهران دون توجيه تهديد عسكري جدّي اليها.

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