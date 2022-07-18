



ووصف كوخافي تحضير خطة عملياتية لصد مشروع طهران النووي بـ "واجب أخلاقي ينجم عن الاحتياجات الأمنية لإسرائيل"، وفق تعبيره.





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أكد موقف تل أبيب القائل إنها تحتفظ بحرية العمل ضد المشروع الإيراني النووي، مستبعدا الوصول إلى اتفاق مُرض مع طهران دون توجيه تهديد عسكري جدّي اليها.





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أن جيش الاحتلال يواصل استعداداته لهجوم محتمل في إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية، إذا فشلت المساعي الدبلوماسية بهذا الشأن.