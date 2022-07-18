"الخارجية" تحذر من مصادقة حكومة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة بعيد زيارة بايدن





وأوضحت أن الاستيطان له من مخاطر كارثية على فرص تجسيد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ كما أشار إليها الرئيس الأمريكي نفسه في البيان الصحفي في بيت لحم.







وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بإبداء اليقظة والاهتمام بهذا الموضوع، خاصة وأن الرئيس بايدن طالب بشكل صريح وواضح بوقف الإجراءات أحادية الجانب والتي يقع في مقدمتها الاستيطان.

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الخارجية والمغتربين من مغبة اقدام الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على المصادقة على مشاريع ومخططات استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وفي القدس بشكل خاص بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن.وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن "هذه المخططات تم تأجيلها لما بعد زيارة الرئيس الأمريكي، في استغلال إسرائيلي بشع للزيارة بهدف تعميق وتعزيز الاستيطان كونه أيضاً موضوع تنافسي في الانتخابات الإسرائيلية.