الجبهة العربية الفلسطينية تشيد بحكمة الرئيس عباس وأدائه السياسي





وأضافت على لسان عمران الخطيب، عضو المكتب السياسي للجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الرئيس عباس رسخ في كلمته الثوابت الوطنية التي يجمع عليها الكل الفلسطيني.



وقال الخطيب: "الرئيس عباس نجح في نقل معاناة شعبنا الذي يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفا أن الرئيس كشف زيف الديمقراطية التي تنادي بها إسرائيل مستعرضا جرائمها الدموية بحق ابناء شعبنا التي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.





وأكد أن الرئيس تعامل مع زيارة بايدن بحكمة و أداء سياسي رفيع، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي بايدن للأراضي الفلسطينية المحتلة اعتراف ضمني بواقع الدولة الفلسطينية.





ولفت إلى أن الرئيس عباس استطاع إيصال رسائل متعددة بخصوص قضايا الحل النهائي مثل ( اللاجئين والقدس).



من جهته، أكد اللواء محيي الدين كعوش، عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، مسؤول ساحة لبنان، تمسك الفلسطينيين بالثوابت الوطنية، و حقهم في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام ٦٧، و عاصمتها القدس الأبدية، مضيفا:" الرئيس عباس أبدى استعداده للحل استنادا على الشرعية الدولية "، رافضا بلطجة المستعمرين الصهاينة، و عمليات الاغتيال و القتل المتعمد " لأبناء شعبنا "، و الاقتحامات المتواصلة لباحات المسجد الأقصى، مشددا على مواصلة الفلسطينيين النضال حتى دحر الاحتلال، و نيل الحرية.



وتابع كعوش: "يستوجب منا إعادة اللحمة الفلسطينية – الفلسطينية وإنهاء الانقسام، و تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس الشراكة الوطنية".





وبيّن أن هذه الشراكة تقوم وفق منهاج فلسطين، وفوق كل المصالح الحزبية الضيقة، مؤكدا أن بذلك يكون الخروج الآمن من هذه الأزمة للتصدي بقوة وحدة الشعب الفلسطيني لكل المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية، وتجنيد الإمكانات كافة لكنس الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

رام الله - دنيا الوطنأشادت الجبهة العربية الفلسطينية بالحكمة السياسية التي يتحلى بها الرئيس محمود عباس، وأدائه السياسي بإيصال رسالة الشعب الفلسطيني للعلاقات المتحدة الأمريكية خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، وتعامله بأنه رئيس لشعب يرزح تحت الاحتلال.