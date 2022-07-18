قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية





واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من مخيم الجلزون شمال رام الله.



وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل كلاً من: محمد عبد الله نخلة، وموسى عيسى شراكة، وسلام شحادة الطيراوي، بعد مداهمة منازلهم والبعث بمحتوياتها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس، ثلاثة مواطنين من بيت لحم.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوة عسكرية إسرائيلية اوقفت مركبة قرب قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، وفتشتها واحتجزت ركابها قبل أن يتم اعتقالهم، وهم: الأسير المحرر، رئيس بلدية الدوحة سابقا رافت نافذ جوابرة، وعلاء علي الصطافي، وباسل عبد الفتاح الجابري.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، طالت ستة مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.