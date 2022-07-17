دولي

تعرّف على فايروس (ماربورغ) الذي أدى لوفاة حالتين في غانا

تعرّف على فايروس (ماربورغ) الذي أدى لوفاة حالتين في غانا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة الخدمات الصحية الغانية، مساء اليوم، تسجيل إصابتين بفايروس (ماربورغ) النادر الذي يسبب الحمى النزفية.

وأشارت دائرة الخدمات الصحية إلى أن الشخصين المصابين، و98 شخصا خالطوهم أخضعوا للحجر الصحي. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي عن حالتين يشتبه في إصابتهما بفايروس (ماربورغ) في غانا.

وقالت المنظمة إن معدلات الوفاة في الإصابة بفايروس (ماربورغ) تراوحت بين 24% و88% في موجات التفشي السابقة، موضحة أن النسبة تعتمد على سلالة الفايروس وأسلوب مواجهة الحالات.

ما هو فايروس (ماربورغ) ؟

ينتمي فتيروس (ماربورغ) إلى نفس عائلة إيبولا، وقد تفشى في السابق في أماكن أخرى عبر أفريقيا بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن عدوى فايروس (ماربورغ) تحدث من خلال ملامسة إفرازات الجسم المصاب وأنسجته، وهو عبارة عن حمى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفايروس (إيبولا).

وتشمل أعراض الإصابة بالفايروس الفتاك هذا، الصداع وتقيؤ الدم وآلام العضلات، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة المصاب بالفيروس.

وينزف بعض المرضى في وقت لاحق من خلال فتحات الجسم مثل العينين والأذنين.

ولا يوجد دواء أو لقاح معتمد ضد فايروس (ماربورغ)، لكن معالجة الجفاف والرعاية الداعمة الأخرى يمكن أن تحسن فرص المريض في البقاء على قيد الحياة.

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