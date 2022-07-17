جهاز الضابطة الجمركية يوقف مخبزاً عن العمل في محافظة رام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطنأوقف جهاز الضابطة الجمركية وجهات الاختصاص في مديريتي الصحة والاقتصاد الوطني بمحافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الأحد، مخبزا عن العمل، نظرا لافتقاره للشروط الصحية والبيئية المطلوب، إضافة لضبط 253 كيلو طحين وسمسم داخله لا تصلح للاستهلاك الآدمي، نتيجة لسوء التخزين.وبين جهاز الضابطة الجمركية، في بيان صحفي، أنه بحضور جهات الاختصاص في مديريتي الصحة والاقتصاد الوطني، جرى إقرار إتلاف الكمية المضبوطة على الفور، وإيقاف المخبز عن العمل، لحين تصويب أوضاعه، وتحويل القضية للنيابة العامة/ نيابة الجرائم الاقتصادية، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.