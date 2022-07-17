شؤون فلسطينية

بذكراه الخمسين.. اشتية: اغتيال كنفاني مؤلم لكنه ظل حيّا بما تركه من حضور وطني

بذكراه الخمسين.. اشتية: اغتيال كنفاني مؤلم لكنه ظل حيّا بما تركه من حضور وطني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، د.محمد اشتية: إننا "نقول لغسان كنفاني أننا نطرق الخزان كل يوم وبكل ما لدينا من قوة، أمس الأول عبّر الرئيس عن موقفنا الثابت أثناء الاجتماع مع الرئيس الأمريكي بايدن في بيت لحم، هذا الموقف الذي يصون حقوقنا وثوابتنا الوطنية في إنهاء الاحتلال والحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".

وأضاف رئيس الوزراء: "لقد أوصل السيد الرئيس بثقة وأمانة رسالة وصوت الشعب الفلسطيني الصامد إلى الرئيس بايدن، فزيارته كانت مهمة، وكذلك الموقف العربي الراسخ من قضية فلسطين الذي تجلى في قمة جدة من خلال خطابات الملوك والأمراء والرؤساء العرب المشاركين في القمة، الذين أدركوا وقالوا إن قضية فلسطين العادلة ستبقى مفتاحا وشرطا لأي سلام واستقرار في هذه المنطقة".

جاء ذلك خلال كلمته في ذكرى مرور خمسين عام على استشهاد الروائي المناضل غسان كنفاني، اليوم الأحد في رام الله.

وأردف رئيس الوزراء: "رمزية زيارة بايدن مهمة ولكن بانتظار نتائج سياسية جدية لهذه الزيارة، من المهم التأكيد على حل الدولتين ولكن من المهم أيضا منع تدمير إقامة دولة فلسطين، ووقف الاستيطان الذي يجرف حل الدولتين، ومن المهم التأكيد أن للفلسطينيين جذور ضاربة في الأرض وفي القدس خاصة وعلى وجه التحديد، ولكن الأهم هو منع تهجيرهم من المدينة قصرا وبكل أشكال التهجير التي تمارسها إسرائيل، المساعدات مهمة لنا ولكن الكرامة أهم".

وقال اشتية: "رؤية غسان الثورية لم تغرق في الايدولوجية وظل بعيدا عن الشعاراتية منحازا للوحدة الوطنية، أدبه وفنه كان بمثابة سلاح الوعي الذي يشحذ به الهمم بعد النكبة، وكانت صرخته المدوية لماذا لم يطرقوا جدران الخزان بمثابة جرس الإنذار للبقاء في كامل اليقظة وعدم الاستسلام للواقع ورفض الموت بصمت".

وأضاف رئيس الوزراء: "روايات غسان من عائد إلى حيفا وما تبقى لكم من أرض البرتقال الحزين وأم سعد ورجال في الشمس شكلت وعيا لنا وللأجيال التي عاشت مرحلة المد الثوري، ووثقت رحلة التشتت والشتات بعد نكبة فلسطين".

واستطرد: "كان اغتيال غسان كنفاني مؤلما وصادما، فاغتيال المفكرين والكتاب هو اغتيال للأمة، لكنه ظل حيا بما تركه من إرث أدبي وصحفي وحضور وطني، في ذكرى غسان نردد ما قاله شاعرنا الكبير محمود درويش في وداعه طوبى للجسد الذي يتناثر مدننا، ونضيف يشعل أملا متوهجا في قلوب الأجيال المتعاقبة التي لم يسقط الوطن من ذاكرتها المشتعلة بحق العودة الى فلسطين".

واختتم رئيس الوزراء كلمته: "أمامنا خيار واحد وهو الصمود والصمود المقاوم، نحن رجال ونساء في الشمس في جبال بيتا وبرقة وكفر قدوم، ونحن برقوق وبرتقال فلسطين على الأشجار التي تبقى واقفة، وقد يكون العالم اليوم ليس لنا، ولكن هذا الوطن لنا دائما، كل النساء أم سعد وكل الرجال أبو العبد، في فلسطين لا يوجد نصب تذكاري للجندي المجهول فشهدائنا كما غسان كنفاني نعرفهم ونعرف أمهاتهم وأولادهم وكذلك الأسرى نحفظ أسماءهم الرباعية".






أخبار ذات صلة

جهاز الضابطة الجمركية يوقف مخبزاً عن العمل في محافظة رام الله والبيرة

جهاز الضابطة الجمركية يوقف مخبزاً عن العمل في محافظة رام الله والبيرة

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

&#34;الخارجية&#34;: الاقتحامات والصلوات التلمودية في الأقصى استخفاف إسرائيلي بالمطالبات الدولية

"الخارجية": الاقتحامات والصلوات التلمودية في الأقصى استخفاف إسرائيلي بالمطالبات الدولية

الرئيس عباس يلتقي سفير الجزائر لدى الأردن وهذا ما ناقشاه

الرئيس عباس يلتقي سفير الجزائر لدى الأردن وهذا ما ناقشاه

146 حالة اعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل خلال النصف الأول من العام

146 حالة اعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل خلال النصف الأول من العام

حماس: نحرص على التواصل مع الأنظمة في المنطقة ولا نُعادي أيّاً من الأطراف

حماس: نحرص على التواصل مع الأنظمة في المنطقة ولا نُعادي أيّاً من الأطراف

للوصول إلى سلام دائم مع الفلسطينيين.. بايدن يؤكد دعمه جهود التفاوض ودمج إسرائيل بالمنطقة

للوصول إلى سلام دائم مع الفلسطينيين.. بايدن يؤكد دعمه جهود التفاوض ودمج إسرائيل بالمنطقة

&#34;التعليم&#34; تصدر تحذيراً للمواطنين بشأن مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

"التعليم" تصدر تحذيراً للمواطنين بشأن مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

146 حالة اعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل خلال النصف الأول من العام

146 حالة اعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل خلال النصف الأول من العام

مركز حقوقي يثمن موقف الكويت الرافض للتطبيع ويدعو لتصليبه

مركز حقوقي يثمن موقف الكويت الرافض للتطبيع ويدعو لتصليبه

فتح: ما صدر عن الزعماء العرب بقمة جدة يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

فتح: ما صدر عن الزعماء العرب بقمة جدة يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

أسيرات معتقل (الدامون) يكشفن تفاصيل جديدة بشأن استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله

أسيرات معتقل (الدامون) يكشفن تفاصيل جديدة بشأن استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله

طالع: حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين الفترة الأخيرة

طالع: حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين الفترة الأخيرة

&#34;الخارجية&#34; تحذر من مصادقة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة بعيد زيارة بايدن

"الخارجية" تحذر من مصادقة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة بعيد زيارة بايدن

اشتية يستقبل ممثل البنك الدولي في فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه

اشتية يستقبل ممثل البنك الدولي في فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه

غزة: مباحث مرور الشمال تضبط أربع دراجات نارية مسروقة خلال جولاتها

غزة: مباحث مرور الشمال تضبط أربع دراجات نارية مسروقة خلال جولاتها

منوعات

ممثلة وابنة فنان شهير ترفض دخول ابنتها عالم الفن

ممثلة وابنة فنان شهير ترفض دخول ابنتها عالم الفن

بيلين كاراهان بتغيير لافت..هكذا أصبحت

بيلين كاراهان بتغيير لافت..هكذا أصبحت

سر غياب هدى المفتي عن العرض الخاص لفيلم &#34;عمهم&#34;

سر غياب هدى المفتي عن العرض الخاص لفيلم "عمهم"

بعد مشاركتها في تحكيم &#34;ملكات جمال مصر&#34;... ياسمين الخطيب: طلاقي مرحلة وانتهت

بعد مشاركتها في تحكيم "ملكات جمال مصر"... ياسمين الخطيب: طلاقي مرحلة وانتهت

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وجريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وجريئة

محمد رمضان: &#34;كل ما تحصل مصيبة يقولوا أنا السبب&#34;

محمد رمضان: "كل ما تحصل مصيبة يقولوا أنا السبب"

منة عرفة تنفي شائعات الحمل: &#34;ده كرش&#34; بيطلع بعد الفطار

منة عرفة تنفي شائعات الحمل: "ده كرش" بيطلع بعد الفطار

بعد غياب ثلاث سنوات..إليسا تحيي حفلًا في لبنان برفقة هذا الفنان!

بعد غياب ثلاث سنوات..إليسا تحيي حفلًا في لبنان برفقة هذا الفنان!

خالد الصاوي يعلن إصابته بهذا المرض

خالد الصاوي يعلن إصابته بهذا المرض

بعد وفاة والدتها.. شكران مرتجى تعيش حالة حب ولكن لن تتوج بالزواج

بعد وفاة والدتها.. شكران مرتجى تعيش حالة حب ولكن لن تتوج بالزواج

عربي

العراق: مقتل خمسة أشخاص بقصف نفذته مسيرة تركية غربي الموصل

العراق: مقتل خمسة أشخاص بقصف نفذته مسيرة تركية غربي الموصل

أسفرت عن 33 قتيلا ... اشتباكات قبلية بالسودان

أسفرت عن 33 قتيلا ... اشتباكات قبلية بالسودان

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه &#34;ناتو عربي&#34; ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه "ناتو عربي" ولا تحالف خليجي مع إسرائيل