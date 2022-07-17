الرئيس عباس يلتقي سفير الجزائر لدى الأردن وهذا ما ناقشاه

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الأحد، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الأردنية الهاشمية محمد الشريف كورطة.وحمّل الرئيس عباس، سفير الجزائر التحيات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مجددا التقدير العالي لما تقوم به الجزائر من جهود لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.بدوره، أكد السفير الجزائري موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.كما تناول اللقاء مجمل التطورات في الأراضي الفلسطينية، والعلاقات الثنائية بين فلسطين والجزائر.وحضر اللقاء: مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.