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هجوم سيبراني عراقي على موقع وزارة الصحة الإسرائيلية

هجوم سيبراني عراقي على موقع وزارة الصحة الإسرائيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بتوقف موقع وزارة الصحة الإسرائيلية عن العمل، نتيجة هجوم شنّته مجموعة سيبرانية عراقية.

ووصف موقع (واللا) الإسرائيلي  الهجوم "بالاستثنائي" موضحًا أنّ "نتيجة لذلك، الموقع أصبح غير متاح للمتصفحين من الخارج، لكن بقي متاح للمتصفحين من إسرائيل". لافتةً إلى أنّ "الموضوع تتم معالجته من قبل الوزارة ومن قبل جهة حكومية". 

ويشار إلى أنّ في الـ14 من آذار/ مارس الماضي، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في "إسرائيل"، وأفادت حينها، عن المؤسّستين الأمنية والعسكرية، بأنّ "هجوماً سيبرانياً نُفّذ ضد مواقع حكومية، وتم إعلان حالة الطوارئ في جهاز السايبر القومي (أمن السايبر)".

وكان مصدر أمني إسرائيلي أكد أنّ "الأمر يتعلق بهجوم سايبرانيّ هو الأكبر الذي تتعرض له البِنية التحتية الإسرائيلية".

وفي 20 نيسان/ أبريل، أفاد مراسل الميادين في بغداد بأنّ "مجموعة سيبرانية عراقية أعلنت شنّها هجوماً على مواقع وخوادم حكومية إسرائيلية لليوم الثاني على التوالي"، موضحاً أنّه "طال موقع وخوادم مطار بن غوريون".


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