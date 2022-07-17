حماس: نحرص على التواصل مع الأنظمة في المنطقة ولا نُعادي أيّاً من الأطراف

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق، مساء اليوم، حرص حركة حماس على تعميق علاقاتها بحاضنتها العربية والإسلامية.وقال أبو مرزوق، خلال تصريحات صحفية، إن "حماس ما انفكت تحرص على التواصل مع الأنظمة في المنطقة، كما التواصل مع الأمة بكل تياراتها ومذاهبها وأعراقها ومكوناتها من أحزاب وهيئات ومؤسسات، ولا تعادي أيّاً من الدول والمكوّنات".وتابع: "نحاول جاهدين ترميم ما فقدناه من علاقات، وسنستمر في المحاولة، ونحاول ألا نخسر أحدًا".وأشار أبو مرزوق إلى أن "القاعدة التي تعمل من خلالها الحركة أن يعمل كلّ حسب استطاعته، وألا نتدخل في شؤون الآخرين، ولا نصطف بتكتلات ضد أخرى، ولا نعادي أيّاً من الأطراف في المنطقة".وشدّد على أن "عدونا المركزي هو الاحتلال الصهيوني، وتحرير أرضنا، وعودة شعبنا هدفنا، والأمة هي حاضنتنا الأساس، ونحن نتصدى لأشرس مشروع عرفته المنطقة، ونحتاج لمساعدة الجميع، وكل من وقع عليه احتلال يتطلع إلى من يسند نضاله، ويدعم جهاده".وأوضح أن "حماس ترفض أن تكون جزءًا من أي حلف أو محور نظرا لجملة من الأسباب، أهمها أنها تسعى لتحصيل تأييد من كل الأطراف لحقوق شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة من مختلف دول المنطقة وشعوبها، بما فيها الدول المطبعة، ولكن بصور وأشكال ودرجات مختلفة، ما يجعل من انضمام الحركة لأي طرف يحول الطرف الآخر إلى خصم، ويجعل شعبنا الفلسطيني يدفع الثمن، وقد شكلت حرب الخليج الثانية 1991 نموذجًا لا يُنسى".ونوّه القيادي في (حماس) إلى أن "مشاركة الحركة في أي تحالف أو تعاون ليست القدس وفلسطين والمقاومة عنوانه، سوف يشكل عامل تمزيق للأمة واختلاف حول التعامل مع قضية فلسطين".ولفت خلال حديثه إلى أن "أكثر الدول تأييدًا لمقاومتنا، وتطابقًا مع سياستنا تجاه فلسطين، هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرًا إلى أن "الحركة تتعاون معها في كل المجالات الحيوية للمقاومة.