شؤون فلسطينية

حماس: نحرص على التواصل مع الأنظمة في المنطقة ولا نُعادي أيّاً من الأطراف

حماس: نحرص على التواصل مع الأنظمة في المنطقة ولا نُعادي أيّاً من الأطراف
موسى أبو مرزوق - القيادي في حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق، مساء اليوم، حرص حركة حماس على تعميق علاقاتها بحاضنتها العربية والإسلامية.  

وقال أبو مرزوق، خلال تصريحات صحفية، إن "حماس ما انفكت تحرص على التواصل مع الأنظمة في المنطقة، كما التواصل مع الأمة بكل تياراتها ومذاهبها وأعراقها ومكوناتها من أحزاب وهيئات ومؤسسات، ولا تعادي أيّاً من الدول والمكوّنات".  

وتابع: "نحاول جاهدين ترميم ما فقدناه من علاقات، وسنستمر في المحاولة، ونحاول ألا نخسر أحدًا".  

وأشار أبو مرزوق إلى أن "القاعدة التي تعمل من خلالها الحركة أن يعمل كلّ حسب استطاعته، وألا نتدخل في شؤون الآخرين، ولا نصطف بتكتلات ضد أخرى، ولا نعادي أيّاً من الأطراف في المنطقة".  

وشدّد على أن "عدونا المركزي هو الاحتلال الصهيوني، وتحرير أرضنا، وعودة شعبنا هدفنا، والأمة هي حاضنتنا الأساس، ونحن نتصدى لأشرس مشروع عرفته المنطقة، ونحتاج لمساعدة الجميع، وكل من وقع عليه احتلال يتطلع إلى من يسند نضاله، ويدعم جهاده".  

وأوضح أن "حماس ترفض أن تكون جزءًا من أي حلف أو محور نظرا لجملة من الأسباب، أهمها أنها تسعى لتحصيل تأييد من كل الأطراف لحقوق شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة من مختلف دول المنطقة وشعوبها، بما فيها الدول المطبعة، ولكن بصور وأشكال ودرجات مختلفة، ما يجعل من انضمام الحركة لأي طرف يحول الطرف الآخر إلى خصم، ويجعل شعبنا الفلسطيني يدفع الثمن، وقد شكلت حرب الخليج الثانية 1991 نموذجًا لا يُنسى". 

ونوّه القيادي في (حماس) إلى أن "مشاركة الحركة في أي تحالف أو تعاون ليست القدس وفلسطين والمقاومة عنوانه، سوف يشكل عامل تمزيق للأمة واختلاف حول التعامل مع قضية فلسطين".  

ولفت خلال حديثه إلى أن "أكثر الدول تأييدًا لمقاومتنا، وتطابقًا مع سياستنا تجاه فلسطين، هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرًا إلى أن "الحركة تتعاون معها في كل المجالات الحيوية للمقاومة.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يلتقي سفير الجزائر لدى الأردن وهذا ما ناقشاه

الرئيس عباس يلتقي سفير الجزائر لدى الأردن وهذا ما ناقشاه

146 حالة اعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل خلال النصف الأول من العام

146 حالة اعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل خلال النصف الأول من العام

للوصول إلى سلام دائم مع الفلسطينيين.. بايدن يؤكد دعمه جهود التفاوض ودمج إسرائيل بالمنطقة

للوصول إلى سلام دائم مع الفلسطينيين.. بايدن يؤكد دعمه جهود التفاوض ودمج إسرائيل بالمنطقة

&#34;التعليم&#34; تصدر تحذيراً للمواطنين بشأن مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

"التعليم" تصدر تحذيراً للمواطنين بشأن مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة شُبّان مقدسيين

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة شُبّان مقدسيين

مركز حقوقي يثمن موقف الكويت الرافض للتطبيع ويدعو لتصليبه

مركز حقوقي يثمن موقف الكويت الرافض للتطبيع ويدعو لتصليبه

إنشاء ثلاث خيام مكيّفة لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك حسين

إنشاء ثلاث خيام مكيّفة لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك حسين

فتح: ما صدر عن الزعماء العرب بقمة جدة يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

فتح: ما صدر عن الزعماء العرب بقمة جدة يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

146 حالة اعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل خلال النصف الأول من العام

146 حالة اعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل خلال النصف الأول من العام

فتح: ما صدر عن الزعماء العرب بقمة جدة يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

فتح: ما صدر عن الزعماء العرب بقمة جدة يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

أسيرات معتقل (الدامون) يكشفن تفاصيل جديدة بشأن استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله

أسيرات معتقل (الدامون) يكشفن تفاصيل جديدة بشأن استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله

طالع: حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين الفترة الأخيرة

طالع: حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين الفترة الأخيرة

&#34;الخارجية&#34; تحذر من مصادقة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة بعيد زيارة بايدن

"الخارجية" تحذر من مصادقة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة بعيد زيارة بايدن

اشتية يستقبل ممثل البنك الدولي في فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه

اشتية يستقبل ممثل البنك الدولي في فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه

غزة: مباحث مرور الشمال تضبط أربع دراجات نارية مسروقة خلال جولاتها

غزة: مباحث مرور الشمال تضبط أربع دراجات نارية مسروقة خلال جولاتها

هيئة الأسرى توثق شهادات اعتقال لشابين تعرضا للضرب العنيف والتنكيل أثناء اعتقالهما

هيئة الأسرى توثق شهادات اعتقال لشابين تعرضا للضرب العنيف والتنكيل أثناء اعتقالهما

منوعات

ممثلة وابنة فنان شهير ترفض دخول ابنتها عالم الفن

ممثلة وابنة فنان شهير ترفض دخول ابنتها عالم الفن

بيلين كاراهان بتغيير لافت..هكذا أصبحت

بيلين كاراهان بتغيير لافت..هكذا أصبحت

سر غياب هدى المفتي عن العرض الخاص لفيلم &#34;عمهم&#34;

سر غياب هدى المفتي عن العرض الخاص لفيلم "عمهم"

بعد مشاركتها في تحكيم &#34;ملكات جمال مصر&#34;... ياسمين الخطيب: طلاقي مرحلة وانتهت

بعد مشاركتها في تحكيم "ملكات جمال مصر"... ياسمين الخطيب: طلاقي مرحلة وانتهت

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وجريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وجريئة

محمد رمضان: &#34;كل ما تحصل مصيبة يقولوا أنا السبب&#34;

محمد رمضان: "كل ما تحصل مصيبة يقولوا أنا السبب"

منة عرفة تنفي شائعات الحمل: &#34;ده كرش&#34; بيطلع بعد الفطار

منة عرفة تنفي شائعات الحمل: "ده كرش" بيطلع بعد الفطار

بعد غياب ثلاث سنوات..إليسا تحيي حفلًا في لبنان برفقة هذا الفنان!

بعد غياب ثلاث سنوات..إليسا تحيي حفلًا في لبنان برفقة هذا الفنان!

خالد الصاوي يعلن إصابته بهذا المرض

خالد الصاوي يعلن إصابته بهذا المرض

بعد وفاة والدتها.. شكران مرتجى تعيش حالة حب ولكن لن تتوج بالزواج

بعد وفاة والدتها.. شكران مرتجى تعيش حالة حب ولكن لن تتوج بالزواج

عربي

العراق: مقتل خمسة أشخاص بقصف نفذته مسيرة تركية غربي الموصل

العراق: مقتل خمسة أشخاص بقصف نفذته مسيرة تركية غربي الموصل

أسفرت عن 33 قتيلا ... اشتباكات قبلية بالسودان

أسفرت عن 33 قتيلا ... اشتباكات قبلية بالسودان

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

المغرب: مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه &#34;ناتو عربي&#34; ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه "ناتو عربي" ولا تحالف خليجي مع إسرائيل