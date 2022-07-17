الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل ثلاث حالات بمتحور (كورونا) الجديد

رام الله - دنيا الوطنأعلن موقع (واللا) الإسرائيلي، مساء اليوم، اكتشاف ثلاث إصابات بطفرة جديدة من فايروس (كورونا) في إسرائيل.وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه "تم تشخيص إصابة ثلاثة أشخاص عادوا مؤخرًا من الخارج بمتحور (كورونا) الجديد سريع الانتشار (BA 2.75) ، ومن بين الثلاثة تم التحقق من عودة شخص من الهند واثنين آخرين من فرنسا.وأفادت الوزارة تسجيل 4333 إصابة جديدة بفايروس (كورونا) في إسرائيل، أمس السبت، دون أن تسجل وفيات جراء الفايروس خلال نهاية الأسبوع المنصرم، فيما لوحظ الارتفاع المتواصل في الإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية.