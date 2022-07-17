شؤون فلسطينية

للوصول إلى سلام دائم مع الفلسطينيين.. بايدن يؤكد دعمه جهود التفاوض ودمج إسرائيل بالمنطقة

للوصول إلى سلام دائم مع الفلسطينيين.. بايدن يؤكد دعمه جهود التفاوض ودمج إسرائيل بالمنطقة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، عقب انتهاء جولته بالشرق الأوسط، إن "بلاده ستواصل دعم دمج إسرائيل في المنطقة".

وتابع بايدن، خلال تصريح له نقلته قناة (الجزيرة)، أنه "سيُتابع الجهود للتفاوض من أجل الوصول إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين".

ويُذكر أن بايدن قد وصل إلى إسرائيل، يوم الأربعاء المُنصرم، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه الرئاسة.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، أثناء وصوله إلى مطار بن غوريون في إسرائيل، إن "هذه زيارتي العاشرة إلى إسرائيل، والعلاقة بين الشعب الأمريكي واليهودي علاقة تصل حتى النخاع"، مشيرا إلى أنه "خلال الزيارة سنجدد الالتزام بأمن إسرائيل بما فيها الصناعات العسكرية ودعم القبة الحديدية ونظام الليزر(iron beam).

وشدد على أن "علاقتنا مع إسرائيل أقوى وأعمق من أي وقت مضى، وسنعمق تعاوننا ودمج إسرائيل في المنطقة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجيا"، لافتًا إلى أن "استقرار أكثر وتواصل أكثر هو مهم للكل في المنطقة".

وأضاف: "لا أزال أرى أن حل الدولتين هو السبيل الأمثل، ولهذا السبب سنبحث دعمي المتواصل لحل الدولتين رغم أنني أعلم أنه ليس ضمن مصطلحاتكم، لكنه لا يزال بنظري الحل الأفضل لمستقبل متكافىء المعايير للسلام والديمقراطية والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

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