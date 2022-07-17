شؤون فلسطينية

إنشاء ثلاث خيام مكيّفة لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك حسين

إنشاء ثلاث خيام مكيّفة لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك حسين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الأحد، عن تجهيز ثلاث خيام مجهزة ومكيفة لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك حسين.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية، إن تعليمات صدرت من مدير الأمن العام بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للتخفيف عن المسافرين، ولما يشهده الجسر من حركة نشطة خلال هذه الأيام تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة.

واشتملت التعليمات على توفير المياه الباردة، وتثبيت مركبات إسعاف وطواقمها، ومضاعفة عمل كوادر الجسر خلال أوقات العمل الرسمي لتسهيل مرور المسافرين بأسرع وقت ممكن.

وأهاب الناطق الإعلامي، بالمسافرين التعاون مع رجال الأمن الموجودين لخدمتهم.

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