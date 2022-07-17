دولي

بالأسماء.. الاحتلال يعلن تقليص قائمة المرشحين خلفاً لكوخافي إلى اثنين

بالأسماء.. الاحتلال يعلن تقليص قائمة المرشحين خلفاً لكوخافي إلى اثنين
أفيف كوخافي - رئيس أركان جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن وزير جيش الاحتلال بني غانتس، أعلن تقليص قائمة المرشحين خلفًا لرئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي إلى اثنين.

وأوضحت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنه تم اتخاذ القرار بعد الانتهاء من جولة من المقابلات مع المرشحين الثلاثة لهذا المنصب، والآن المرشحان الأخيران هما اللواء إيال زامير واللواء هرتسلي هاليفي.

وأشارت إلى أن غانتس سيبدأ هذا الأسبوع بالتشاور مع وزراء جيش الاحتلال ورئيس الأركان السابق، بهدف دفع عملية الاختيار إلى الأمام.

ومن المتوقع أن تنتهي ولاية رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي في 16 يناير 2023، ويشغل حاليا هرتسلي هاليفي منصب نائب رئيس الأركان، أما اللواء إيال زمير هو نائب رئيس الأركان المنتهية ولايته.

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